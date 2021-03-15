Ентоні Джошуа поставив на карту свої чотири пояси / фото REUTERS

Нарешті чемпіони суперважкої ваги Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі дійшли порозуміння та офіційно підписали угоду на два бої, де з'ясують абсолютного чемпіона. На кону буде стояти пояс WBC Ф'юрі й титули WBA, IBF, WBO та IBO, які знаходяться у Джошуа. 

Про це повідомляє ESPN.

Поєдинки заплановані на 2021 рік. У контракті прописаний пункт про можливий реванш. Орієнтовно перший бій відбудеться в червні-липні, а вдруге суперники вийдуть на ринг в листопаді-грудні.

За перший бій гонорари будуть розділені навпіл: кожна сторона отримає по 50% заробітку від доходу. У бою-реванші більший шматок дістанеться тріумфатору - 60% на 40%. 

Наразі йдуть переговори щодо місця проведення бою.

"Я відчуваю, що найскладніше позаду. І впевнений, що цей поєдинок настільки гучний, що його не складно продати. У нас уже були пропозиції від восьми або дев'яти майданчиків. Пропозиції надходили з різних країн Близького Сходу, Азії, Східної Європи та Америки. Це буде найбільший боксерський поєдинок і одна з найбільших спортивних подій у світі", - поділився емоціями після підписання промоутер Джошуа Едді Хірн.

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Автор: Будрін Артем