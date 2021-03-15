Британські важковаговики вже влітку вийдуть у ринг.

Нарешті чемпіони суперважкої ваги Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі дійшли порозуміння та офіційно підписали угоду на два бої, де з'ясують абсолютного чемпіона. На кону буде стояти пояс WBC Ф'юрі й титули WBA, IBF, WBO та IBO, які знаходяться у Джошуа.

Про це повідомляє ESPN.

Поєдинки заплановані на 2021 рік. У контракті прописаний пункт про можливий реванш. Орієнтовно перший бій відбудеться в червні-липні, а вдруге суперники вийдуть на ринг в листопаді-грудні.

За перший бій гонорари будуть розділені навпіл: кожна сторона отримає по 50% заробітку від доходу. У бою-реванші більший шматок дістанеться тріумфатору - 60% на 40%.

Наразі йдуть переговори щодо місця проведення бою.

"Я відчуваю, що найскладніше позаду. І впевнений, що цей поєдинок настільки гучний, що його не складно продати. У нас уже були пропозиції від восьми або дев'яти майданчиків. Пропозиції надходили з різних країн Близького Сходу, Азії, Східної Європи та Америки. Це буде найбільший боксерський поєдинок і одна з найбільших спортивних подій у світі", - поділився емоціями після підписання промоутер Джошуа Едді Хірн.

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Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу

Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA і IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.

Раніше організації бою Джошуа - Ф'юрі перешкоджав обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик. Однак Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок двох британців, дозволивши Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист.

Раніше стало відомо, скільки британські боксери зароблять за свій бій.

Ф'юрі вже встиг зухвало заявити, що він поб'є Джошуа.

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Автор: Будрін Артем