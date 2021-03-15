Нарешті чемпіони суперважкої ваги Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі дійшли порозуміння та офіційно підписали угоду на два бої, де з'ясують абсолютного чемпіона. На кону буде стояти пояс WBC Ф'юрі й титули WBA, IBF, WBO та IBO, які знаходяться у Джошуа.
Про це повідомляє ESPN.
Поєдинки заплановані на 2021 рік. У контракті прописаний пункт про можливий реванш. Орієнтовно перший бій відбудеться в червні-липні, а вдруге суперники вийдуть на ринг в листопаді-грудні.
За перший бій гонорари будуть розділені навпіл: кожна сторона отримає по 50% заробітку від доходу. У бою-реванші більший шматок дістанеться тріумфатору - 60% на 40%.
Наразі йдуть переговори щодо місця проведення бою.
"Я відчуваю, що найскладніше позаду. І впевнений, що цей поєдинок настільки гучний, що його не складно продати. У нас уже були пропозиції від восьми або дев'яти майданчиків. Пропозиції надходили з різних країн Близького Сходу, Азії, Східної Європи та Америки. Це буде найбільший боксерський поєдинок і одна з найбільших спортивних подій у світі", - поділився емоціями після підписання промоутер Джошуа Едді Хірн.
Читайте такожПромоутер назвав трьох боксерів, які можуть вийти в ринг з Ломаченко вже незабаром
Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу
- Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA і IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.
- Раніше організації бою Джошуа - Ф'юрі перешкоджав обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик. Однак Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок двох британців, дозволивши Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист.
- Раніше стало відомо, скільки британські боксери зароблять за свій бій.
- Ф'юрі вже встиг зухвало заявити, що він поб'є Джошуа.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram