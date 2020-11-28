Британський боксер записав звернення, в якому образив українця.

Британський чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі згадав перемогу над українцем Володимиром Кличком.

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П'ятирічний ювілей цієї події Ф'юрі відзначив зверненням у Twitter.

"Зі святом мене, п'ять років минуло з того моменту, як я побив Кличка. Він був непереможним 11 років, але старий лисий "Циганський король" поїхав до Німеччини та показав яскравий виступ.

Потім я взяв всі його титули і викинув у смітник. Непогано, так? Мій батько сказав, що це зруйнувало його життя. Піднімайся, великий бомж, великий український бомж", - сказав Ф'юрі.

Перемога Ф'юрі над Кличком: головне

Бій відбувся 28 листопада 2015 року в Дюссельдорфі.

Тайсон Ф'юрі здобув перемогу одноголосним рішенням суддів і відібрав у Володимира Кличка титули IBF, IBO, WBO, WBA і The Ring.

Реванш боксерів так і не відбувся, а Ф'юрі був позбавлений чемпіонських поясів.

У квітні 2017 року Кличко поступився Ентоні Джошуа і завершив кар'єру.

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Переклад: Данило Слесь