Британський чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі згадав перемогу над українцем Володимиром Кличком.
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П'ятирічний ювілей цієї події Ф'юрі відзначив зверненням у Twitter.
"Зі святом мене, п'ять років минуло з того моменту, як я побив Кличка. Він був непереможним 11 років, але старий лисий "Циганський король" поїхав до Німеччини та показав яскравий виступ.
Потім я взяв всі його титули і викинув у смітник. Непогано, так? Мій батько сказав, що це зруйнувало його життя. Піднімайся, великий бомж, великий український бомж", - сказав Ф'юрі.
Перемога Ф'юрі над Кличком: головне
- Бій відбувся 28 листопада 2015 року в Дюссельдорфі.
- Тайсон Ф'юрі здобув перемогу одноголосним рішенням суддів і відібрав у Володимира Кличка титули IBF, IBO, WBO, WBA і The Ring.
- Реванш боксерів так і не відбувся, а Ф'юрі був позбавлений чемпіонських поясів.
- У квітні 2017 року Кличко поступився Ентоні Джошуа і завершив кар'єру.
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