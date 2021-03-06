Відомий боксер у дитинстві зіштовхнувся з тяжкою хворобою.

Український боксер Олександр Усик знявся у фільмі Оксани Марченко "Паломниця". Спортсмен знявся у сцені першої серії фільму, де тематикою була особливість Києво-Печерської Лаври. На цей момент оприлюднена лише перша частина фільму.

Усик розповів про своє дитинство, важку хворобу і те як допомогла віра в Бога.

"Я захворів і почув розмову мами з лікарем, що я, можливо, не зможу витягнути цю хворобу. І батюшка прийшов до церкви, я готувався, ніби до зустрічі з Богом, питав у нього, як це, як він зустрічає, що треба говорити. Батюшка здивовано дивився на мене - мені було 7-8 років - і каже: "Ти чому про смерть взагалі говориш? Єдиному, кому вирішувати, помреш ти чи ні, це Всевишньому", - відверто розказав боксер.

Нагадаємо, що Марченко - українська телеведуча, дружина лідера партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. 19 лютого 2021 року РНБО наклала на подружжя санкції у зв'язку з розслідуванням по статті "Фінансування тероризму".

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Автор: Будрін Артем