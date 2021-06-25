Вболівальники з кількох країн на Євро-2020 підхопили новий небезпечний штам коронавірусу "Дельта".
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Його виявили у щонайменше п'ятьох вболівальників з Данії, ще двоє громадян заразилися іншим варіантом вірусу. Відбулося все на матчах у Копенгагені. Більшість хворих - це фанати, що відвідували гру із Бельгією, ще двоє заразилися після гри між збірними Данії та Росії.
Влада Данії закликає уболівальників із зони небезпеки, а їх було близько чотирьох тисяч, скласти тест на коронавірус.
Тим часом фінські ЗМІ повідомляють про вісім десятків футбольних фанатів, які заразилися після повернення з Росії. Це були уболівальники, що відвідували матч у Петербурзі. У Росії нині різкий спалах захворюваності, зокрема, через різкий спалах захворюваності агресивним варіантом коронавірусу Delta, який минулого року виявили в Індії.
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