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Асоціація футбольних клубів готова змінити формат і розклад матчів Ліги чемпіонів

12:58, 14 грудня 2018
Футбол
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УЄФА поки воздердживается від коментарів з приводу зміни регламенту ЛЧ / uefa.com

З сезону 2024/25 планується глобальна реформа Ліги чемпіонів - матчі головного клубного турніру Європи можуть бути перенесені на вихідні замість вівторка та середи.

У вихідні дні більшу кількість вболівальників зможе подивитися футбольні матчі, що несе за собою фінансові вигоди для УЄФА, повідомляє Sport.ua з посиланням на ряд європейських ЗМІ.

Зустрічі внутрішніх чемпіонатів в такому випадку доведеться переносити на середину тижня, від чого вже будуть страждати національні федерації окремо взятих країн. Керівництво німецької Бундесліги, наприклад, категорично проти цього проекту.

Кількість клубів в основному розіграші Ліги чемпіонів не зміниться (32), а ось формат групового раунду також може зазнати змін. Замість восьми груп по 4 команди планується зробити чотири по вісім, щоб збільшити кількість матчів з шести до чотирнадцяти.

Також повідомляється, що дана пропозиція виходить від Асоціації футбольних клубів, очолюваної президентом «Ювентуса» Андреа Аньєллі. УЄФА поки не оприлюднив свою позицію.

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Теги: #футбол#УЄФА#Ліга чемпіонів