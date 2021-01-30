"Арсенал" не програє в АПЛ вже 7 матчів поспіль.

У матчі 21-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" завітав у гості до "Арсеналу".

Ворота обох колективів залишилися "сухими". Суддя Майкл Олівер зафіксував нульову нічию.

Зауважимо, що по різні сторони барикад зіграли сьогодні колишні гравці донецького "Шахтаря" - Фред та Вілліан.

В наступному турі "Арсенал" поїде в гості до "Вулверхемптону", а "Ман Юнайтед" вдома зіграє з "Саутгемптоном". Обидва матчі пройдуть 2 лютого.

Англійська Прем'єр-ліга. 21-й тур

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 0:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Шоу, Магуайр, Ліндельоф, Ван-Біссака - Фред, Мактоміні (Марсіаль, 37), Фернандеш - Погба, Решфорд (Грінвуд, 80), Кавані.

"Арсенал": Лено - Соареш, Луїз, Холдінг, Бельєрін - Парті, Джака, Сміт-Роу (Едегор, 83) - Пепе, Ляказетт (Нкетіа, 94), Мартінеллі (Вілліан, 46).

АПЛ: положення команд

"Манчестер Сіті" (44 очки) на вершині таблиці. Більше того, в "містян" є гра в запасі. На другому місці "Манчестер Юнайтед" (41 очко). "Лестер" в активі має 39 пунктів і займає третю сходинку.

"Ліверпуль" (37 очків) йде четвертим. "Вест Гем" Андрія Ярмоленка на 5-й позиції. У них 35 очків.

"Тоттенхем" та "Евертон" ділять разом шосту позицію, бо в них по 33 залікові пункти. "Арсенал" піднявся на 8-у сходинку і має в активі 31 очко. "Челсі" на 9-й позиції. У "синіх" 30 очків.

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Автор: Будрін Артем