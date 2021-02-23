24-річний футболіст вдруге став батьком.

У сім'ї форварда київського "Динамо" поповнення! В Артема Бєсєдіна народилася донька. Зауважимо, що футболіст був присутній разом з дружиною на пологах.

Про це стало відомо з Instagram гравця.

Для подружжя це вже друга дитина. Влітку 2019-го дружина Радмілла Карафєтова народила Бєсєдіну сина Домініка.

Нагадаємо, що Артем був покараний та відсторонений від футболу на 12 місяців за допінг. Повернення нападника трапилося 13 лютого у матчі УПЛ проти "Олімпіка" (3:1), де Бєсєдін відзначився дублем.

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Автор: Будрін Артем