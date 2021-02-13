"Динамо" зміцнює свої позиції на вершині турнірної таблиці.

В Києві "Динамо" в рамках 14-го туру чемпіонату України приймало донецький "Олімпік". Господарі перемогли з рахунком 3:1.

"Олімпік" сміливо почав гру і забив першим завдяки голу Фабрісіо Альваренги.

Проте "Динамо" здобуло вольову перемогу. Бєсєдін забив на 30-й хвилині гол, а потім поставив на останній хвилині фінальну крапку, оформивши дубль.

Арбітр Максим Козиряцький у другому таймі двічі показав "червоне світло" гравцям "Олімпіка". З поля вилучили камерунця Нкенга та українця Лебеденка.

Українська Прем'єр-ліга. 14-й тур.

"Динамо" - "Олімпік" - 3:1

Голи: Бесєдін, 30, 90, Буяльський, 77 - Альваренга, 20

"Динамо": Бущан, Караваєв, Миколенко, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський (Леднєв, 91), Шапаренко (Андрієвський, 91), Де Пена (Родрігес, 75), Циганков, Бесєдін

"Олімпік": Чекотун, Драме, Снурніцин, Пасіч (Бренер Де Паула, 84), Лебеденко, Бабенко, Альваренга, Хамелюк (Завійський, 63), Політило, Романовський (Чогадзе, 76), Фомаканг

Видалення: Нкенг (76, дві жовті картки), Лебеденко (89, груба гра)

Відео голів від УНІАН.

Українська Прем'єр-ліга: положення команд

Після 13 турів у чемпіонаті лідирує "Динамо", яке набрало 33 очки й на чотири очки випереджає "Шахтар", який має матч в запасі. До трійки лідерів також входить "Десна" (23 очки). Тепер з ними зрівнялася і "Зоря", набравши теж 23 очки, але маючи ще гру в запасі.

У зоні вильоту йде "Дніпро-1", у якого в активі 8 очок. "Олімпік" займає сьому позицію, маючи в активі 17 очок.

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Автор: Будрін Артем