Збірна Казахстану зазнала серйозної втрати.

Капітан збірної Казахстану і півзахисник клубу "Аль-Айн" з ОАЕ Бауіржан Ісламхан дискваліфікований на два роки за порушення антидопінгових правил.

Даний вердикт виніс дисциплінарний комітет Асоціації футболу Казахстану, повідомляє kazfootball.kz.

Таким чином, Ісламхан не зможе брати участь в офіційних матчах в найближчі два роки і не допоможе збірній Казахстану у відборі на ЧС-2022.

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Сам футболіст заперечує, що приймав заборонену речовину, і буде оскаржувати дане рішення.

У складі збірної Казахстану 27-річний Ісламхан провів 43 матчі, в яких забив 1 гол і зробив 8 результативних передач.

Збірна Казахстану є суперником збірної України у кваліфікації ЧС-2022.

Збірна України у кваліфікації ЧС-2022: що потрібно знати

За підсумками жеребкування відбору на ЧС-2022 збірна України потрапила до групи D, де зіграє з командами Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану.

Найкраща команда групи напряму вийде на чемпіонат світу, а команда, яка займе друге місце, зіграє в плей-офф.

Вже відомий календар матчів української збірної. Кваліфікація для команди Андрія Шевченка розпочнеться 24 березня матчем з Францією.

Також стало відомо, де збірна України проведе перші домашні матчі у кваліфікації.

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Автор: Антон Дудар