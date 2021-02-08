Команда Гансі Фліка за крок від чергового титулу.

8 лютого в Катарі відбувся другий півфінал Клубного чемпіонату світу. Німецька "Баварія" обіграла єгипетський "Аль-Ахлі". Команда з Каїру пропустила на 17-й хвилині від Роберта Левандовські. Крапку в матчі поставив все той же поляк. У підсумку на табло 0:2.

"Аль-Ахлі" (Єгипет) - "Баварія" (Німеччина) - 0:2

Голи: Левандовські, 17, 86

"Аль-Ахлі": Ель-Шенаві, Маалуль (Ібрагім, 28), Ашраф, Банун, Ханііаль-Сулайя, Фатхі, Мохамед (Шеріф, 83), Магді Кафша (Дьєнг, 70), ель-Шахат (Мохсен, 69), Кахраба (Бвалья, 69)

"Баварія": Ноєр, Девіс, Алаба, Боатенг (Зюле, 77), Павар, Кімміх, Рока (Толіссо, 69), Гнабрі (Сане, 62), Мюллер (Чупо-Мотінг, 62), Коман (Мусіала, 78), Левандовскі

У фіналі Клубного чемпіонату світу "Баварія" зіграє проти мексиканського "УАНЛ Тігрес" 11 лютого.

Клубний чемпіонат світу-2021: що потрібно знати

Клубний чемпіонат світу проходить з 4 по 11 лютого в Катарі. Спочатку він повинен був відбутися в грудні, проте був перенесений.

Від участі в турнірі через пандемію коронавірусу відмовився один з клубів.

Чемпіонат світу серед клубів проводиться в 17-й раз. Він востаннє проходить у звичному форматі - далі турнір планується розширити до 24 команд.

Через перенесення турніру "Баварія" не змогла повторити рекорд "Барселони" і виграти шість трофеїв за один календарний рік.

Минулого року переможцем КЧC став "Ліверпуль".

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Автор: Будрін Артем