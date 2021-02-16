Наступний суперник "Баварії" в Лізі чемпіонів, "Лаціо", може надихнутися прикладом "Армінії".

Сенсаційний результат трапився 15 лютого на стадіоні "Альянц Арена", де лідер сезону "Баварія" приймала в гості команду з зони вильоту - "Армінію".

Перший тайм несподівано закінчився з рахунком 0-2 на користь гостей. Потім "Баварія" відквитала 1 м'яч, але пропустила знову. У підсумку лише голи Корентена Толіссо й Альфонсо Девіса допомогли переможцям Ліги чемпіонів не зганьбитися на своєму полі.

"Баварія" - "Армінія" 3:3

Голи: Левандовські, 48, Толіссо, 57, Девіс, 69 – Влап, 9, Піпер, 37, Ґебаеур, 49

"Баварія": Ноєр, Сарр (Кімміх, 58), Зюле, Ернандес, Девіс, Толіссо, Алаба, Сане, Шупо-Мотінг, Коман, Левандовські

"Армінія": Ортега, Лаурсен, Нільссон, Піпер, Брюннер, Прітль, Кунзе, Фоґльзаммер (Зойферт, 62), Влап (Кордова, 62), Доан (Ґебауер, 41), Клос (ван дер Хоорн, 90)

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Бундесліга: положення команд

Всупереч втраті очок, "Баварія" зберігає першу позицію в Бундеслізі, маючи в активі 49 балів.

"РБ Лейпциг" на другому місці. У "биків" 44 залікові пункти.

"Армінія" балансує на межі зони вильоту. У них 18 очок. Посунути "Герту", яка на "рятівному" 15-му місці може допомогти матч в запасі.

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Автор: Будрін Артем