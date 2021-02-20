Баварія сенсаційно програла у матчі чемпіонату Німеччини

Найкраща команда планети вже другий матч поспіль не може виграти.

Неочікуваний результат трапився 20 лютого на стадіоні "Дойче Банк Парк", де лідер сезону "Баварія" завітала в гості до франкфуртського "Айнтрахту". Перший тайм несподівано закінчився з рахунком 2-0 на користь господарів. Потім "Баварія" відквитала 1 м'яч зусиллями Роберта Левандовскі. "Айнтрахт" - "Баварія" 2:1 Голи: Камада, 12, Юнес, 31 - Левандовські, 53 "Баварія": Ноєр, Боатенг, Зюле, Алаба, Девіс, Коман, Рока (Горетцка, 46), Сане, Кімміх, Шупо-Мотінг (Мусіала, 82), Левандовські "Айнтрахт": Трапп, Тута, Хінтерегер, Н'Діка, Туре, Хасебе, Роде (Ільзанкер 67), Костич, Камада (Цубер 90+3), Юнес (Баркок 74), Йович (Ахе 68) Читайте також Зірковий футболіст оголосив про відхід з Баварії Бундесліга: положення команд Всупереч втраті очок, "Баварія" зберігає першу позицію в Бундеслізі, маючи в активі 49 балів.

"РБ Лейпциг" на другому місці. У "биків" 44 залікові пункти та матч в запасі. Теоретично підопічні Юліана Нагельсманна можуть скоротити відстань та повернути інтригу в чемпіонську гонитву.

"Айнтрахт" та "Вольфсбург" ділять третю позицію. У них по 42 очки. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

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