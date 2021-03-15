Анхеля Ді Марію тренер замінив, щоб той зміг чимшвидше поїхати додому.

Під час матчу 29-го туру чемпіонату Франції, коли ПСЖ грав з "Нантом", трапилася жахлива історія. Оселі гравців столичного клубу Анхеля Ді Марії та Маркіньоса обікрали. На той момент в будинку перебувала дружина аргентинця з дітьми, які стали заручниками ситуації.

Про це повідомляє ESPN.

Ді Марію наставник посадив на лаву запасних на 62-й хвилині, щоб той зміг покинути стадіон і вирушити додому. Спортивний директор ПСЖ Леонардо одразу повідомив тренера паризького клубу Маурісіо Почеттіно про це жахіття. На цей час рідним футболіста нічого не загрожує.

"Після фінального свистка з гравцями ми говорили не про поразку", - після матчу відзначив коуч ПСЖ Почеттіно, який теж стурбований інцидентом й висловив свої співчуття підопічним.

Правоохоронні органи вже почали вести розслідування злочину. Нагадаємо, що ПСЖ сенсаційно програв "Нанту" з рахунком 1:2.

Зауважимо, що влітку у Ді Марії були психологічні негаразди з огляду на карантин та всю ситуацію з пандемією.

Також у лютому 2021 року будинок зірки парижан Мауро Ікарді "обчистили" розбійники, поки нападник їздив з командою на виїзну гру в Лор'ян.

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Автор: Будрін Артем