Форвард скучив за футболом / фото УПЛ
Форвард київського "Динамо" Артем Бєсєдін забив свій 27-й м'яч в рамках Української прем'єр-ліги.
Про це повідомляє FCDynamoKyiv.
фото іnstagram.fcdynamokyiv
Таким чином, Артем обігнав свого партнера Дениса Гармаша та екс-тренера киян Олександра Хацкевича. У них 25 і 26 забитих м'ячів відповідно.
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Наступні цілі нападника киян - це Клебер, Флорін Чернат та Ісмаель Бангура. В усіх трьох по 28 голів. Є ймовірність, що до кінця сезону Бєсєдін посуне їх в рейтингу теж.
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