Головного тренера збірної України загнали у непросте становище цим питанням.

29 травня "Манчестер Сіті" та "Челсі" вирішать між собою, хто з них стане переможцем фіналу Ліги чемпіонів 2020/2021.

Екс-футболіст "Динамо", "Мілану" й "Челсі", а також керманич збірної України Андрій Шевченко розказав, кого буде підтримувати у вирішальному поєдинку.

Слова 44-річного фахівця наводить сайт телеканалів "Футбол".

"Я буду і за Зінченко, і за "Челсі". Ви мене в таке становище поставили, що мені важко відповісти. Внічию ж вони, на жаль, зіграти не зможуть. Але "Челсі" близький для мене клуб, всі три клуби, де я грав - в моєму серці. Тому я все-таки буду вболівати за "Челсі", - відповів Шевченко.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів цього року перенесли зі Стамбула в Порту.

"Манчестер Сіті" - "Челсі": перед фіналом

Це третій фінал Ліги чемпіонів в історії для "Челсі". У 2008-му році "аристократи" поступилися в серії пенальті "Манчестер Юнайтед", а у 2012-му році здолали в серії пенальті "Баварію".

"Манчестер Сіті" пробився у фінал головного клубного турніру Європи вперше.

У плей-офф ЛЧ "Ман Сіті" пройшов "Боруссію" М, "Боруссію" Д і ПСЖ. "Челсі" вибив з боротьби "Атлетіко", "Порту" та "Реал".

У цьому сезоні "Сіті" і "Челсі" грали один проти одного вже три рази. В АПЛ команди обмінялися виїзними перемогами - в першому колі "Ман Сіті" виграв з рахунком 3:1, а в другому сильнішими були вже лондонці з рахунком 2:1. Також "Челсі" взяв гору над "городянами" у півфіналі Кубка Англії (1:0).

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Автор: Артем Будрін