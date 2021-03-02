Проблеми можуть також торкнутися і міланського "Інтера".

Чинний чемпіон Китаю з футболу "Цзянсу Сунін", який у 2016 році придбав у "Шахтаря" бразильського хавбека Алекса Тейшейру за понад 50 мільйонів євро, оголосив про своє банкрутство.

Про це повідомляє Sky Sports.

Власник корпорації Suning Commerce Group Чжан Цзідун, якій належать акції "Цзянсу Сунін", заявив, що клуб припиняє своє існування.

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Команду було засновано у 1994 році, а Suning Commerce Group придбала її у 2015 році. "Цзянсу Сунін" є чемпіоном Китаю сезону 2019/20.

За "Цзянсу Сунін" 5 років провела колишня зірка "Шахтаря" Алекс Тейшейра, за якого китайці не пожалкували заплатити 50 мільйонів євро.

Suning Commerce Group також володіє акціями віце-чемпіона Італії "Інтера". В поточному сезоні вже були затримці по заробітній платі для гравців і персоналу міланського клубу.

Алекс Тейшейра: з "Шахтаря" - до Китаю

Алекс Тейшейра виступав за "Шахтар" з 2010 по 2015 роки та став одним з найбільш значущих легіонерів в історії клубу. За донеччан він забив 89 голів у 223 матчах і двічі ставав найкращим бомбардиром УПЛ.

У лютому 2016 року Тейшера перейшов в "Цзянсу Сунін" за 50 мільйонів євро, ставши на той момент найдорожчим трансфером "Шахтаря" і всього українського футболу.

З "Цзянсу Сунін" Тейшейра виграв чемпіонат Китаю у 2020 році, а також срібні медалі турніру у 2016. У 102 матчах за клуб він забив 45 голів.

Нещодавно повідомлялось, що київське "Динамо" зацікавлене у трансфері Алекса.

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Автор: Будрін Артем