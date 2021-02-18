Кияни тепер обов'язково мусять забивати гол на виїзді.

Київське "Динамо" в 1/16 Ліги Європи вдома приймало в гості бельгійський "Брюгге".

Перший тайм вийшов безгольовим, хоча хавбек "Динамо" Віталій Буяльський двічі небезпечно пробивав головою по воротах суперника.

Проте на 62-й хвилині все той же Буяльський розкішним ударом в дальній кут пробив без шансів для голкіпера і забив красивий гол. Втім, пройшло всього 5 хвилин і після кутового бельгійці зрівняли рахунок. Постарався Брендон Мехеле. У підсумку нічия. Тепер "Динамо", якщо хоче пройти в наступну стадію змагань, мусять забивати гол на виїзді, оскільки правило виїзного голу зараз не на користь киян.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

Динамо - Брюгге - 1:1

Голи: Буяльський, 62 - Мехеле, 67

"Динамо": Бущан, Кендзьора (Караваєв, 81), Забарний, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 72), Циганков, Буяльський, де Пена (Жерсон, 72), Бесєдін (Супряга, 81)

"Брюгге": Міньоле, Клінтон, Коссуну, Мехеле, Рікка, Баланта, Вормер, Дірар (Бремпт, 70), де Кателере, Окереке (Баджі, 70), Дост

Попередження: Шапаренко, 28, Миколенко, 93 - Рікка, 32

"Динамо" - "Брюгге": головне

У минулому сезоні "Динамо" і "Брюгге" перетнулися в третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Тоді за сумою двох зустрічей далі пройшов бельгійський клуб (1:0, 3:3), після чого з "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич.

Перед грою суперник "Динамо" через коронавірус і дискваліфікацію залишився без головного тренера і ряду гравців.

Матч-відповідь відбудеться 25 лютого на полі "Брюгге".

Найкращим гравцем цього поєдинку за версією Whoscored став Брендон Мехеле, який забив у ворота Георгія Бущана.

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Автор: Будрін Артем