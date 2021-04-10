"Динамо" зберегло відрив від "Шахтаря" перед особистою зустріччю.

У рамках 21-го туру чемпіонату України "Динамо" приймало "Дніпро-1", який до цього не програвав протягом семи матчів поспіль. Матч завершився перемогою команди Мірчі Луческу.

Матч був домашнім для "Динамо", але команди грали в Дніпрі, так як в першому колі зустрічалися в Києві.

"Динамо" відкрило рахунок на 58-й хвилині матчу - Віталій Миколенко забив після подачі з кутового. Ще через десять хвилин Сергій Сидорчук дальнім ударом подвоїв перевагу киян.

З середини другого тайму "Дніпро-1" грав у меншості після вилучення Артема Довбика.

Відзначимо також, що Сидорчук отримав жовту картку, і через перебір "гірчичників" пропустить матч з "Шахтарем" в наступному турі.

Таким чином, "Динамо" набрало 52 очки і зберегло 7 очок переваги над "Шахтарем" перед особистою зустріччю. У "Дніпра-1" - 25 очок і восьма позиція.

"Динамо" - "Дніпро-1" - 2:0

Голи: Миколенко, 58, Сидорчук, 67

"Динамо": Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко (Сідклей, 86), Сидорчук, Караваєв, Шапаренко (Шепелєв, 59), Буяльський, Де Пена (Родрігес, 59), Бєсєдін (Супряга, 72)

"Дніпро-1": Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов, Сваток (Хобленко, 65), Цуріков, Ді Франко (Ярмолюк, 89), Когут (Назаренко, 73), Ігнатенко (Батагов, 73), Чуже (Білл, 89), Довбик

Попередження: Сидорчук, Бєсєдін, Караваєв - Довбик, Чуже, Когут, Ді Франко, Ярмолюк.

Вилучення: Довбик, 61 (друге попередження)

Українська Прем'єр-ліга: 21-й тур

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар