Нападник збірної України оформив дубль.

В рамках 21-го туру чемпіонату України зустрічалися "Маріуполь" і "Шахтар". Матч був номінально виїзним для "гірників", але пройшов у Києві на НСК "Олімпійський".

Зустріч завершилася розгромною перемогою команди Луїша Каштру.

"Маріуполь" непогано почав зустріч, проте дві помилки з 34-ої по 37-му хвилину змусили азовців піти на перерву з відставанням у два голи. Жуніор Мораєс та Манор Соломон записали на свій рахунок по одному м'ячу.

У другому таймі все той же Мораєс реалізував пенальті й таким чином забив свій шостий гол в поточному сезоні УПЛ. Для Соломона сьогоднішній забитий м'яч став восьмим у чемпіонаті України.

Отже, "Шахтар" набрав 45 очок після 21-го туру, а "Маріуполь" залишився на 9-му місці, маючи в активі 21 очко.

"Маріуполь" - "Шахтар" - 0:3

Голи: Мораєс, 34, 78 (пенальті), Соломон, 37

"Маріуполь": Гальчук, Меліченко, Чоботенко, Сагуткін, Биков, Стасюк, Кошкош (Тищенко, 75), Кулієв (Козицький, 65), Петерман, Ухань (Шушко, 74), Трофимюк (Плакса, 55).

"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Бондар, Сіпріано, Майкон (Антоніо, 46), Степаненко (Судаков, 46), Патрік (Дентіньо, 75), Тете (Фернандо, 76), Мораєс, Соломон (Мудрик, 70).

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Українська Прем'єр-ліга: 21-й тур

21-й тур чемпіонату України проходить 10-11 квітня: де і коли дивитися матчі.

Після цієї перемоги "гірники" скоротили відстань від "Динамо" до чотирьох очок, але у киян матч в запасі. У зоні вильоту йде "Рух", у якого 13 очок.

У гонці бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.

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Автор: Будрін Артем