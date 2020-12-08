Кияни проведуть вирішальний матч у Лізі чемпіонів.

Київське "Динамо" в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів прийматиме угорський "Ференцварош". Матч пройде 8 грудня на "Олімпійському" в Києві.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Ференцварош.

Динамо - Ференцварош: де дивитися матч по ТБ

Початок зустрічі - о 22.00.

Перед заключним туром у "Динамо" і "Ференцвароша" в активі по 1 очку. Таким чином, в цій зустрічі вирішиться доля третього місця в групі G і путівки в плей-офф Ліги Європи.

Динамо - Ференцварош: прогноз букмекерів

"Динамо"

У п'яти матчах Ліги чемпіонів "Динамо" зуміло набрати лише 1 очко - у виїзному матчі з "Ференцварошем". У тій зустрічі кияни лідирували з різницею в два м'ячі, але в кінцівці залишилися вдесятьох і упустили перемогу.

У матчах проти "Барселони" і "Ювентуса" "Динамо" не змогло зачепитися за очки. Кияни в чотирьох цих зустрічах забили 1 гол, а пропустили 11. У двох останніх турах "Динамо" програвало розгромно - 0:4 "Барселоні" і 0:3 "Ювентусу".

Для виходу в Лігу Європи "Динамо" влаштує не тільки перемога над "Ференцварошем", але ще нічия з будь-яким рахунком не більше ніж 2:2.

Перед грою проти "Ференцвароша" "Динамо" в Києві у формально виїзному матчі обіграло "Маріуполь" з рахунком 2:1 і продовжує лідирувати в УПЛ.

"Ференцварош"

У "Ференцвароша" також в активі 1 очко, воно здобуте на останніх хвилинах матчу з "Динамо".

У чотирьох матчах з "Барселоною" і "Ювентусом" команда Сергія Реброва лише раз була близька до нічийного результату, але у повторній зустрічі проти туринців пропустила на останніх секундах (1:2). Загальна різниця забитих і пропущених м'ячів "Ференцвароша" в чотирьох матчах проти грандів - 3:14.

До матчу з "Динамо" "Ференцварош" підійшов у гарному настрої. Підопічні Реброва обіграли в чемпіонаті Угорщини "Дьошдьор" з рахунком 3:1. "Ференцварош" впевнено лідирує в лізі, випереджаючи найближчого переслідувача на 7 очок при одному матчі в запасі.

Слова перед матчем

Мірча Луческу, головний тренер "Динамо":

"Важливо щоб ми виграли, продовжували євровесну, щоб з нами могли рахуватися, щоб нас поважали. У нас молода команда, потрібно, щоб вона росла. Потрібно думати тільки про перемогу і грати тільки на перемогу. Інших варіантів немає. "Ференцварош" - дуже міцна команда. Приблизно однакового рівня з нашою в кадровому плані"

Сергій Ребров, головний тренер "Ференцвароша":

"Київ для мене - рідне місто, радий сюди повернутися. Але я радий сюди повернутися, щоб зіграти саме у футбол на найвищому рівні. У Лізі чемпіонів всі матчі важливі, будь-яке набране очко, особливо для нас, на вагу золота, тому що ми більше 20 років не грали в Лізі чемпіонів. Гра проти "Динамо" Київ - найважливіша. Упевнений, гравці це розуміють. Вони готуються і налаштовуються на цей матч".

Хто не зіграє?

У "Динамо" травмовані Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд, Олександр Тимчик, Володимир Костевич, Микита Бурда і Назарій Русин. У "Ференцвароша" під питанням участь у матчі Ельдара Чівіча.

Орієнтовні склади

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарний, Миколенко, Караваєв, Сидорчук, Гармаш, Шапаренко, Циганков, Де Пена, Вербич

"Ференцварош": Дібус, Ловренчич, Фрімпонг, Ковачевич, Гейстер, Харатін, Лайдуні, Мак, Зубков, Болі, Батурина

Арбітр

Судити матч буде шведський рефері Андреас Екберг. У цьому сезоні він працював на матчі Ліги націй Україна - Швейцарія (2:1).

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Автор: Антон Дудар