Стали відомі стартові склади київського "Динамо" та угорського "Ференцвароша " на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде в Києві.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Ференцварош.
Склади команд
"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Циганков, Гармаш, Вербич
Запасні: Нещерет, Бойко, Сирота , Караваєв, Шабанов, Белуце, Шепелєв, Ледньов, Андрієвський, Родрігеш, Клейтон, Супряга
"Ференцварош": Дібус, Хайстер, Двалі, Блажич, Г. Ловренчич, Сомаліа, Харатін, Ляйдуні, Зубков, Узуні, Нгуен
Запасні: Богдан, Ері, Фрімпонг, Ковачевич, Шигер, Мак, Ботко, Батурина, Чонтош, Ісаел, Болі
Читайте такожБитва за Лігу Європи: анонс матчу Динамо-Ференцварош
"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Ференцварош" пройде 8 грудня. Початок - о 22.00. Де дивитися матч по ТБ.
- Перед останнім туром і "Динамо", і "Ференцварош" набрали по 1 очку в групі G. "Барселона" (15 очок) і "Ювентус" (12 очок) ще після четвертого туру гарантували собі вихід в плей-офф ЛЧ.
- У першому колі зустріч "Динамо" і "Ференцвароша" завершилася внічию - 2:2. У тому поєдинку кияни не втримали свою перевагу в рахунку.
- Перед матчем ЛЧ обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. "Динамо" в меншості обіграло "Маріуполь", а "Ференцварош" виграв з голом українця.
- Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з "Динамо". Мірча Луческу також дав свої коментарі перед грою.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram