Динамо зіграє проти Ференцвароша в Києві / фото REUTERS

Стали відомі стартові склади київського "Динамо" та угорського "Ференцвароша " на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде в Києві.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Ференцварош.

Склади команд

"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Циганков, Гармаш, Вербич

Запасні: Нещерет, Бойко, Сирота , Караваєв, Шабанов, Белуце, Шепелєв, Ледньов, Андрієвський, Родрігеш, Клейтон, Супряга

"Ференцварош": Дібус, Хайстер, Двалі, Блажич, Г. Ловренчич, Сомаліа, Харатін, Ляйдуні, Зубков, Узуні, Нгуен

Запасні: Богдан, Ері, Фрімпонг, Ковачевич, Шигер, Мак, Ботко, Батурина, Чонтош, Ісаел, Болі

Склад київського Динамо / фото twitter.com/DynamoKyiv

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Автор: Олег Давигора