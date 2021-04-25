Киянам потрібна перемога, щоб достроково завоювати чемпіонство.

25 квітня на НСК "Олімпійський" у Києві пройде матч 23-го туру чемпіонату України між "Динамо" та "Інгульцем".

До вашої уваги онлайн відео трансляція матчу "Динамо" - "Інгулець".

Стартовий свисток прозвучить о 17.00.

"Динамо" залишилося зробити один крок до чемпіонства. За чотири матчі до фінішу кияни на 10 очок випереджають "Шахтар". У разі перемоги над "Інгульцем", "Динамо" вже сьогодні отримає золоті медалі. Якщо ж кияни зіграють внічию, а "Шахтар" в паралельному матчі обіграє "Олександрію", то питання з чемпіонством доведеться відкласти.

Що стосується "Інгульця", то клуб з Петрово веде боротьбу за виживання. На цей час у команди 20 очок і від зони вильоту її відокремлює 2 очки.

В рамках першого кола "Динамо" в гостях обіграло "Інгулець" з рахунком 2:0.

Динамо - Інгулець

Відеотрансляція матчу

"2+2"

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Автор: Антон Дудар