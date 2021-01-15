15 січня "Динамо" починає готуватися до весняної частини сезону.
Про це повідомляє офіційний сайт киян.
О 8:00 делегація столичного гранда взяла курс на Об’єднані Арабські Емірати, які цьогоріч були обрані місцем проведення першого навчально-тренувального збору.
На зборі в ОАЕ Мірча Луческу розраховує на наступних футболістів:
Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.
Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик.
Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Лєднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Белуце, Вербич, де Пена, Дуелунд.
Нападники: Бєсєдін, Супряга, Родрігес, Клейтон, Ванат.
Луческу дає шанс проявити себе на зборах найкращому бомбардиру команди U-21 - Владиславу Ванату. Він забив 11 м'ячів в 12 матчах першої половини сезону. Травмовані Бурда, Русин і Костевич не полетіли разом з командою. Вони тренуватимуться в Києві за індивідуальною програмою. Збір в Об’єднаних Арабських Еміратах триватиме з 15 по 25 січня.
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