Мірча Луческу взяв на збори в ОАЕ 30 гравців.

15 січня "Динамо" починає готуватися до весняної частини сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

О 8:00 делегація столичного гранда взяла курс на Об’єднані Арабські Емірати, які цьогоріч були обрані місцем проведення першого навчально-тренувального збору.

На зборі в ОАЕ Мірча Луческу розраховує на наступних футболістів:

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик.

Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Лєднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Белуце, Вербич, де Пена, Дуелунд.

Нападники: Бєсєдін, Супряга, Родрігес, Клейтон, Ванат.

Луческу дає шанс проявити себе на зборах найкращому бомбардиру команди U-21 - Владиславу Ванату. Він забив 11 м'ячів в 12 матчах першої половини сезону. Травмовані Бурда, Русин і Костевич не полетіли разом з командою. Вони тренуватимуться в Києві за індивідуальною програмою. Збір в Об’єднаних Арабських Еміратах триватиме з 15 по 25 січня.

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Автор: Budrin Artem