"Динамо" починає друге коло з метою зберегти лідерство у таблиці.

У матчі 14-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" прийматиме "Олімпік". Матч пройде на "Олімпійському" в Києві.

Дивіться на "2+2" онлайн відео трансляцію матчу "Динамо" - "Олімпік".

Початок зустрічі - о 17.00.

Після першого кола "Динамо" очолює турнірну таблицю і претендує на чемпіонство. Клуб з Донецька на цю мить йде сьомим, набравши 17 залікових пунктів.

У сезоні 2020-2021 "Динамо" і "Олімпік" вже зустрічалися. Матч першого кола завершився розгромною перемогою команди Луческу з рахунком 4:1.

Букмекери вважають "Динамо" фаворитом матчу. На перемогу київського клубу дається коефіцієнт 1,35, на нічию - 4,70, на "Олімпік" - 9,70.

Нагадаємо, перед відновленням сезону "Динамо" почало співпрацю з новим титульним спонсором.

УПЛ, 14-й тур

Динамо - Олімпік

Відеотрансляція матчу

"2+2"

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем