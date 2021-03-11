Перший раунд двоматчевого протистояння пройде в Києві.

Київське "Динамо" продовжує свій виступ на євроарені дуеллю з іспанським "Вільярреалом". У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи кияни прийматимуть непростого суперника на "Олімпійському" в Києві.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Вільярреал.

Динамо - Вільярреал: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 19.55.

"Динамо"

Команда Мірчі Луческу не програє з 2 грудня минулого року, коли поступилася в Лізі чемпіонів "Ювентусу". Безпрограшна серія у всіх турнірах налічує вже 10 матчів.

В 1/16 фіналу Ліги Європи кияни за сумою двох зустрічей пройшли "Брюгге" - 1:1 вдома і 1:0 в гостях.

Після цього "Динамо" здобуло дві розгромні перемоги в рамках УПЛ, де команда на 4 очки випереджає "Шахтар" - 4:1 проти "Львова" і 3:0 з "Минаєм". Крім того, в непростому матчі вдалося вийти в півфінал Кубка України - по пенальті був пройдений "Колос" (0:0 і 4:3).

"Динамо" раніше двічі вдавалося подолати 1/8 фіналу Ліги Європи/Кубка УЄФА. Але в останні два рази в турнірі кияни оступалися саме на цій стадії.

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"Вільярреал"

Іспанський клуб в 1/16 фіналу Ліги Європи вибив з боротьби австрійський "Зальцбург" - 2:0 і 2:1.

Читайте такожШвидкі "вовки" і мобільна "жовта субмарина": хто став суперником українських клубів в Лізі ЄвропиОднак на цьому успіхи "Вільярреала" останнім часом закінчуються. На внутрішній арені команда не може виграти у восьми поспіль матчах Ла Ліги (у трьох з чотирьох останніх програла), а також вилетіла з Кубка від "Леванте" (0:1).

Перед зустріччю з "Динамо" "Жовта субмарина" в чемпіонаті Іспанії програла "Атлетіко" (0:2) і "Валенсії" (1:2) і в таблиці займає лише сьоме місце.

"Вільярреал" чотири рази грав в 1/8 фіналу Ліги Європи і зумів пройти далі в трьох випадках з чотирьох.

Історія протистоянь

Один проти одного "Динамо" і "Вільярреал" раніше грали в 1/16 фіналу Кубка УЄФА в сезоні 2004-2005. Далі тоді пройшли іспанці (0:0 і 2:0).

Слова перед матчем

Унаї Емері, головний тренер "Вільярреала":

"Наш суперник прийшов з Ліги чемпіонів, перемагав "Брюгге" і "Шахтар". Луческу - тренер з величезним досвідом. У "Динамо" грають молоді футболісти, які добре показують себе в цьому сезоні. Буде важкий матч, але ми підходимо до нього з ентузіазмом".

Мірча Луческу теж сказав багато теплих слів про майбутнього опонента:

"У "Вільярреала" дуже хороший підбір виконавців, збалансований за віком. Також вони мають кращого гравця, Жерара Морено, який прагне до рівня європейської топ-зірки. Про їх наставника Унаї Емері можу сказати, що він дуже хороший тренер".

Хто не зіграє?

У лазареті у "Динамо" знаходяться Денис Попов, Беньямін Вербич, Денис Гармаш, Тудор Белуце, Володимир Костевич. Під питанням знаходиться участь у матчі Віктора Циганкова. У "Вільярреала" травмований Вісенте Іборра.

Орієнтовні склади

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Родрігес, де Пена, Бесєдін

"Вільярреал": Асенхо, Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян, Капу, Парехо, Тригерос, М. Гомес, Алькасер, Морено

Арбітр

Головним рефері матчу призначений відомий англійський арбітр Майкл Олівер.

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Автор: Антон Дудар