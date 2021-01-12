Найкращим визнаний наставник мадридського "Атлетіко".

Аргентинський фахівець Дієго Сімеоне визнаний найкращим тренером останніх десяти років в клубному футболі.

Найкращим Сімеоне назвала Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS).

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Найкращий тренер десятиліття був визначений за сумою рейтингів топ-20 наставників, які складалися IFFHS щороку. За перше місце в щорічному рейтингу тренер отримував 20 балів, за друге - 19 і так далі.

Сімеоне, якого визнавали найкращим тренером 2016 року, в підсумку набрав 152 очки. Він випередив наставника "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіолу (144) і головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа (105).

У топ-10 також увійшли Жозе Моурінью, Массіміліано Аллегрі, Унаї Емері, Зінедін Зідан, Карло Анчелотті, Маурісіо Почеттіно і Марсело Гальярдо.

Дієго Сімеоне: успіхи з "Атлетіко"

Дієго Сімеоне очолює "Атлетіко" з 2011 року.

На внутрішній арені під його керівництвом мадридці виграли чемпіонат Іспанії (2014), Кубок Іспанії (2013) і Суперкубок Іспанії (2014).

На євроарені "Атлетіко" двічі грав у фіналі Ліги чемпіонів (2014 і 2016), двічі виграв Лігу Європи (2012 і 2018) і Суперкубок УЄФА (2012 і 2018).

У 2013 і 2014 роках Сімеоне визнавався найкращим тренером року в Іспанії.

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Автор: Антон Дудар