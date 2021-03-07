Ерлінг Холанд демонструє неймовірну результативність.

Нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд оформив дубль у матчі Бундесліги проти "Баварії" і дістався до позначки в 100 забитих голів за кар'єру на дорослому рівні.

Читайте такожДуель голеадорів та шалений камбек: Баварія й Боруссія влаштували перестрілку в німецькому класікоЯк повідомляє Gracenote у Twitter, 20-річний Холанд забив 100 голів швидше, ніж дві легенди футболу Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

Так, норвежцю для цього знадобилося 146 матчів.

У той же час Мессі перші 100 голів забив за 210 матчів, а Роналду - за 301.

Також для порівняння наводяться показники форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе (100 голів за 180 матчів) і нападника "Мілана" Златана Ібрагімовича (100 голів за 245 матчів).

Ерлінг Холанд: форвард-вундеркінд

У грудні 2019 року Холанд перейшов до "Боруссії" з "Зальцбурга" і дебютував за дортмундський клуб, забивши 3 голи за 23 хвилини. У перших п'яти матчах у Бундеслізі Холанд забив 8 голів, встановивши рекорд турніру.

У лютому 2020 року Холанд встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, швидше за всіх забивши десять м'ячів у турнірі. У новому сезоні Холанд встановив ще одне досягнення, забивши найбільше голів у перших десяти матчах у ЛЧ.

30 травня 2019 року Холанд забив 9 голів за молодіжну збірну Норвегії в матчі чемпіонату світу проти Гондурасу.

За підсумками 2020 року норвежець став володарем нагороди Golden Boy, яка вручається найкращому молодому футболісту Європи.

У поточному сезоні на рахунку Холанда 29 голів у 28 матчах за "Боруссію" у всіх турнірах.

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Автор: Антон Дудар