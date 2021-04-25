Фернандіньо після переїзду з Бразилії не знав, "що робити з такими грошима".

Один з найкращих легіонерів в історії "Шахтаря" Фернандіньо розповів про те, як ховав гроші після переїзду з Бразилії в Україну.

Про це стало відомо з його розповіді на сайті The Players’ Tribune.

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Фернандіньо згадав, що в "Атлетіко Паранаенсе" їм платили по 30 доларів за день, коли команда грала в Кубку Лібертадорес, і підкреслив, що коли він був 20-річним хлопцем, то гроші, які він став отримувати після переходу в "Шахтар", здавалися йому божевільними.

"Коли надійшла пропозиція від "Шахтаря", для мене це була хороша можливість проявити себе в якості футболіста. І, звичайно, була ще й фінансова сторона. В кінці мого першого місяця в Україні у мене ще не було банківського рахунку, і клуб виплачував мені ігрові бонуси готівкою. Це була купа готівки. Для дитини, яка думала, що 30 доларів - це багато, це було божевіллям".

За словами Фернандіньо, його дружина придумала, куди ховати гроші:

"У той час я жив у готелі і не знав, що робити з такими грошима. Я показав дружині, і в підсумку вона загорнула їх в рушник і сховала в нашу скороварку. Вона сказала: "Сюди ніхто не полізе. Українці навіть не знають, що таке скороварка". Ха-ха".

Також бразилець розповів, що на свої перші зарплати і бонуси за підписання контракту він купив мамі квартиру в Курітібі.

"Але крім грошей, я провів вісім прекрасних років в Україні", - підсумував Фернандіньо.

Нагадаємо, бразилець виступав за "Шахтар" з 2005 по 2013 роки, після чого перейшов у "Манчестер Сіті". За "гірників" він провів 284 матчі, в яких забив 53 голи.

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Автор: Антон Дудар