Поєдинок між "Інгульцем" і "Шахтарем" не відбудеться 13 грудня.

Матч 13-го туру УПЛ "Інгулець" - "Шахтар", який мав відбутися 13 грудня у Кропивницькому, скасовано.

Про це повідомляє журналіст "Футбол NEWS" Сергій Цигульский.

Причиною для скасування матчу, який мав розпочатися о 14.00, став стан поля у Кропивницькому.

Відзначається, що передматчева нарада між представниками клубів і делегатами матчу тривала "буквально 4 хвилини". Згідно з рішенням головного арбітра, четвертого судді та спостерігача поєдинок не відбудеться.

"Поле не готове до проведення матчу. Воно не готове приймати команди, адже воно підмерзло і присутній лід. Арбітр виходив на футбольне поле в бутсах. Він повідомив, що його бутси не входять в землю і дуже слизько. Футболістам буде небезпечно грати на такому полі", - повідомив журналіст.

"О 10:00 всім представникам матчу повідомили, що поєдинок не відбудеться", - додав він, також зазначивши, що "Шахтар" найближчим часом вилетить назад до Києва.

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За словами Цигульського, директор "Інгульця" Євген Мороз сказав, що рішення про скасування матчу має прийматися не пізніше, ніж за 60 хвилин до стартового свистка. Однак делегат відповів, що якщо поле не змінилося за добу, то за таких погодних умов воно вже не стане кращим.

Прес-служба "Інгульця" в Telegram офіційно підтвердила скасування матчу.

Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

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Автор: Антон Дудар