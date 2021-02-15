Підопічні Антоніо Конте мають найкращу атаку в лізі.

В рамках 22-го туру Серії А "Лаціо" на виїзді програв "Інтеру" з рахунком 3:1.

У першому таймі Ромелу Лукаку зробив дубль. А в другому таймі асистував своєму напарнику Лаутаро Мартінесу. Взявши участь у всіх голах своєї команди, бельгієць став героєм зустрічі. Також 27-річний форвард наздогнав Кріштіану Роналду в гонитві бомбардирів. У обох по 16 голів станом на цю мить. Римляни спромоглися відповісти лише одним голом. Постарався Сергей Мілінковіч-Савіч, який забив зі штрафного удару.

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Зауважимо, що для воротаря міланців Саміра Хандановіча цей матч став 500-м у Серії А. Партнери привітали 36-річного ветерана перемогою.

"Інтер" забив найбільше голів в поточному розіграшу чемпіонату Італії - 54 і, таким чином, має найкращу атаку ліги.

"Лаціо" перервали свою переможну серію з шести матчів в рамках Серії А. Останній раз "Інтер" одноосібно був лідером чемпіонату в грудні 2019 року.

"Інтер" - "Лаціо" - 3:1

Голи: Лукаку, 22 (пен.), 45, Лаутаро, 64 - Мілінкович-Савіч, 61

"Інтер": Хандановіч, Шкрініар, Де Врей, Бастоні, Хакімі (Д'Амброзіо 90+1), Еріксен (Гальярдіні 72), Брозовіч, Барелла, Перішич (Дарміан 90+1), Лукаку (Пінамонті 90+1), Лаутаро Мартінес (Санчес 78)

"Лаціо": Рейна, Патрік, Худт (Пароло 46), Ачербі, Лаццарі, Лейва (Ескаланте 46), Мілінковіч-Савіч, Альберто (А. Перейра 78), Марушич, Іммобіле (Мурікі 70), Корреа (Кайседо 70)

Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Серія А: положення команд

Після 22 турів "Інтер" захоплює лідерство у Серії А. У команди Антоніо Конте 50 очок. Це на один пункт більше, ніж у "Мілана", який скотився на другу сходинку.

"Рома" набрала 43 очки й увірвалася на третє місце, проте найближчі переслідувачі "Наполі" та "Ювентус" ще можуть потіснити римлян за рахунок матчів у запасі.

"Лаціо" займає сьому позицію. У них 40 очок.

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Автор: Будрін Артем