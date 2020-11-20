Ів Жан-Барт займав свій пост 20 років.

ФІФА довічно дискваліфікувала президента Федерації футболу Гаїті Іва Жан-Барта.

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Про це повідомляє The Guardian.

Ще в травні стало відомо про те, що уряд Гаїті відкрив справу, звинувачуючи функціонера в сексуальному насильстві щодо футболісток національної збірної.

За даними ФІФА, Жан-Барт займався цим на регулярній основі в останні шість років.

Тепер вже екс-керівнику заборонено займати будь-які посади у футбольній сфері. Також його оштрафовано на мільйон швейцарських франків.

Суд Гаїті в підсумку виправдав чиновника, тому він планує звернутися до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Ів Жан-Барт очолював Федерацію футболу Гаїті з 2000 року та обирався на цю посаду п'ять разів.

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Переклад: Данило Слесь