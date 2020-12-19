У Івана Петряка - три голи в трьох останніх матчах за "Фехервар".

Український півзахисник Іван Петряк забив гол за "Фехервар" у матчі 16-го туру чемпіонату Угорщини проти "Кішварди".

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На початку другого тайму Петряк отримав пас в штрафну з глибини поля і в дотик завдав сильного удару в ближній кут.

Українець допоміг "Фехервару" здобути перемогу з рахунком 3:0.

На рахунку Петряка 7 голів і 2 асисти в 19 матчах цього сезону.

Відео опубліковано на сторінці M4sport в Facebook.

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Автор: Антон Дудар