Іван Петряк забив у другому матчі поспіль / фото molfehervarfc.hu
Український півзахисник Іван Петряк забив гол за "Фехервар" у матчі 16-го туру чемпіонату Угорщини проти "Кішварди".
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На початку другого тайму Петряк отримав пас в штрафну з глибини поля і в дотик завдав сильного удару в ближній кут.
Українець допоміг "Фехервару" здобути перемогу з рахунком 3:0.
На рахунку Петряка 7 голів і 2 асисти в 19 матчах цього сезону.
Відео опубліковано на сторінці M4sport в Facebook.
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