Бразильський опорник є фанатом популярної відеогри.

Півзахисник мадридського "Реала" Каземіро розповів, що під час гри у Counter Strike нервує більше, ніж коли грає у футбол на багатотисячних стадіонах.

Про це стало відомо з інтерв'ю бразильця для Marca.

"Коли я граю в Counter-Strike, я нервую набагато більше, ніж коли виступаю за "Реал". Я відчуваю більший тиск, коли люди дивляться, як я граю наживо у комп'ютерну гру, ніж у футбол", - зізнався футболіст.

"Цим і відрізняється футбольний матч від стріму. Коли я програю - то чую образи. Коли тисячі людей дивляться у прямому ефірі як я граю у відеогру - це створює тиск на мене", - додав чинний чемпіон Іспанії.

Нагадаємо, що Каземіро є чотириразовим переможцем Ліги чемпіонів. А також четвертьфіналістом чемпіонату світу у складі збірної Бразилії.

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Автор: Будрін Артем