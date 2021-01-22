"Барселона" двічі не змогла забити з "точки" в матчі проти "Корнельї".

В рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії "Барселона" в гостях обіграла представника третього дивізіону "Корнелью".

В основний час матчу відкрити рахунок командам так і не вдалося. Причому "Барселона" двічі не реалізувала пенальті. У першому таймі голкіпера "Корнельї" не зміг переграти Міралем П'янич, а потім - Усман Дембеле.

Гра перейшла в овертайм, і тільки в додатковий час Дембеле і Мартін Брейтвейт принесли "Барселоні" перемогу.

Цікаво, що "Барса" вперше у своїй історії в третьому матчі поспіль грала в овертаймі.

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Відзначимо, що каталонці грали без Ліонеля Мессі, який відбуває двоматчеву дискваліфікацію.

"Корнелья" - "Барселона" - 0:2

Голи: Дембеле, 92, Брайтвейт, 120+1

"Корнелья": Рамон Хуан, Кужман, Естельяс, Пол Морено, Мартін, Елой Гіля (Алекс Пла 97), Преза (Санмарті 84), Дорка, Макс Марчет (Чікі 68), Медіна, Хав'єр Онтіверос (Кармона 68)

"Барселона": Нето, Мінгеса, Лангле, Араухо, Фірпо, Пуч (Дембеле 46), Пьяніч, Илайкс (Бускетс 74), Трінкау (Педри 74), Брейтвейт, Грізманн (Конрад 101)

Вилучення: Естельяс, 118

Огляд матчу опублікований на YouTube-каналі "Барселони".

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Автор: Антон Дудар