Сам португалець був би не проти повернутися в Мадрид.

"Реал" не буде намагатися повернути Кріштіану Роналду в літнє міжсезоння.

Про це повідомляє cope.es.

Джерело зазначає, що в "Реалі" зберегли прекрасні спогади про Роналду, проте не бачать сенсу в поверненні форварда.

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У мадридському клубі зосереджені на пошуках молодої зірки, яка стала б лідером команди в майбутньому, а не на "поверненні в минуле".

Раніше стало відомо, що 36-річний Роналду був би готовий покинути "Ювентус", якщо його захочуть бачити в "Реалі", так як розчарувався в проекті туринського клубу.

Нагадаємо, Роналду виступав за "Реал" з 2009 по 2018 роки і є найкращим бомбардиром в історії клубу.

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Ювентусі"

Роналду перейшов в "Ювентус" в 2018 році, підписавши чотирирічний контракт.

З туринський клубом він двічі став чемпіоном Італії і виграв два Суперкубка країни.

У той же час разом з Роналду "Ювентус" за три роки жодного разу не зміг дістатися до півфіналу Ліги чемпіонів - у двох останніх сезонах команда і взагалі вилітала вже в 1/8 фіналу.

У цьому сезоні на рахунку португальця 30 голів у 34 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що "Ювентус" визначився з сумою, за яку готовий продати Роналду.

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Автор: Антон Дудар