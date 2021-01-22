Йозеф Біцан завершив кар'єру в 1955 році / фото twitter.com/ceskarepre

Футбольна асоціація Чехії заявила, що рекорд за кількістю голів в офіційних матчах досі належить екс-форварду збірних Австрії та Чехословаччини Йозефу Біцану.

Про це повідомляє офіційний Twitter-аккаунт організації.

В активі Роналду зараз 760 голів. За інформацією ряду джерел, португалець обійшов Біцана, у якого 759 м'ячів.

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Однак комісія з історії та статистики Футбольної асоціації Чехії підрахувала, що Біцан насправді забив 821 м'яч.

Зокрема, деякі статистичні портали не врахували м'ячі Біцана, забиті за "Градець-Кралове" з Другої ліги в 1952-му.

"Враховуються голи з матчів першої та другої ліг Австрії та Чехії, національних кубків, Кубка Центральної Європи та збірних. Товариські матчі не враховуються, якщо справа не стосується національної збірної", - йдеться в заяві.

"Це означає, що Кріштіану Роналду - ще не найкращий бомбардир в історії. Йому треба попрацювати, щоб побити рекорд", - заявив голова комітету Ярослав Колар.

Таким чином, якщо вірити даним підрахунками, Роналду необхідно забити ще 62 голи, щоб обійти Біцана.

Відзначимо, що Біцан виступав на професійному рівні з 1931 по 1955 роки.

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Автор: Антон Дудар