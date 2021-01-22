Футбольна асоціація Чехії стверджує, що Кріштіану Роналду ще не наздогнав Йозефа Біцана.

Футбольна асоціація Чехії заявила, що рекорд за кількістю голів в офіційних матчах досі належить екс-форварду збірних Австрії та Чехословаччини Йозефу Біцану.

Про це повідомляє офіційний Twitter-аккаунт організації.

В активі Роналду зараз 760 голів. За інформацією ряду джерел, португалець обійшов Біцана, у якого 759 м'ячів.

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Однак комісія з історії та статистики Футбольної асоціації Чехії підрахувала, що Біцан насправді забив 821 м'яч.

Зокрема, деякі статистичні портали не врахували м'ячі Біцана, забиті за "Градець-Кралове" з Другої ліги в 1952-му.

"Враховуються голи з матчів першої та другої ліг Австрії та Чехії, національних кубків, Кубка Центральної Європи та збірних. Товариські матчі не враховуються, якщо справа не стосується національної збірної", - йдеться в заяві.

"Це означає, що Кріштіану Роналду - ще не найкращий бомбардир в історії. Йому треба попрацювати, щоб побити рекорд", - заявив голова комітету Ярослав Колар.

Таким чином, якщо вірити даним підрахунками, Роналду необхідно забити ще 62 голи, щоб обійти Біцана.

Відзначимо, що Біцан виступав на професійному рівні з 1931 по 1955 роки.

The best goalscorer in football history? 🤔



The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.



Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p — Czech Football Team (@ceskarepre_eng) January 21, 2021

Кріштіану Роналду: останні досягнення

У 2020 році Роналду провів 38 офіційних матчів за "Ювентус", забив 39 м'ячів і віддав 6 асистів.

Роналду був визнаний найкращим футболістом 21 століття за версією Globe Soccer Awards.

Також Роналду потрапив до символічної збірної всіх часів France Football.

Минулого року Роналду наблизився до світового рекорду по голах за збірну. У Кріштіану 102 голи за збірну Португалії. До історичного рекорду всього 7 м'ячів. У екс-нападника збірної Ірану Алі Даеї 109 голів.

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Автор: Антон Дудар