Португалець підкорив неймовірну вершину.

20 січня в рамках Суперкубку Італії "Ювентус" здолав "Наполі". Рахунок у матчі відкрив Кріштіану Роналду. Цей гол – історичний.

Португальська зірка став найкращим бомбардиром в історії професійного футболу. 35-річний нападник забив 760 м'ячів у професійній кар'єрі. Це допомогло йому випередити австрійця Йозефа Біцана (759).

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Щоправда, свої 760 м'ячів Роналду забив у 1040 матчах. А Біцану для 759 голів потрібно було провести 495 матчів.

На третьому місці рейтингу – "Король футболу" Пеле, в якого 757 голів в офіційних матчах.

Кріштіану Роналду: останні досягнення

У 2020 році Роналду провів 38 офіційних матчів за "Ювентус", забив 39 м'ячів і віддав 6 асистів.

Роналду наблизився до світового рекорду по голах за збірну. У Кріштіану 102 голи за свою рідну збірну. До історичного рекорду всього 7 м'ячів. У екс-форварда збірної Ірану Але Даеі 109 голів.

Кріштіану Роналду потрапив до символічної збірної всіх часів France Football.

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Автор: Будрін Артем