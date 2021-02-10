У цьому рейтингу Ліонель Мессі випередив Кріштіану Роналду.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) представила свій рейтинг найкращих футболістів світу в період з 2011 по 2020 роки.

Про це повідомляється на сайті IFFHS.

Даний рейтинг був складений за підсумками голосування серед членів IFFHS зі 150 країн світу.

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За його підсумками форвард "Барселони" Ліонель Мессі випередив нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

Рейтинг найкращих футболістів світу за десять років

1. Ліонель Мессі (Аргентина)

2. Кріштіану Роналду (Португалія)

3. Андрес Іньєста (Іспанія)

4. Неймар (Бразилія)

5. Серхіо Рамос (Іспанія)

6. Мануель Нойєр (Німеччина)

7. Роберт Левандовскі (Польща)

8. Джанлуїджі Буффон (Італія)

9. Златан Ібрагімович (Швеція)

10. Лука Модріч (Хорватія)

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Автор: Антон Дудар