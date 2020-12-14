Стали відомі вісім пар першого раунду плей-офф головного клубного турніру Європи.

У швейцарському Ньоні 14 грудня пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якого були сформовані пари плей-офф.

Боротьбу за трофей на цьому етапі продовжують 16 команд.

Результати жеребкування

"Боруссія" Менхенгладбах (Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія)

"Лаціо" (Італія) - "Баварія" (Німеччина)

"Атлетіко" (Іспанія) - "Челсі" (Англія)

"РБ Лейпциг" (Німеччина) - "Ліверпуль" (Англія)

"Порту" (Португалія) - "Ювентус" (Італія)

"Барселона" (Іспанія) - "Парі Сен-Жермен" (Франція)

"Севілья" (Іспанія) - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

"Аталанта" (Італія) - "Реал" (Іспанія)

Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів: що потрібно знати

В 1/8 фіналу переможці груп грають з командами, які зайняли другі місця. На цій стадії жеребкування не могло звести представників однієї асоціації і команди з однієї групи.

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 16, 17, 23 і 24 лютого, а поєдинки-відповіді відбудуться 9, 10, 16 і 17 березня. Перші матчі пройдуть на полях команд, зазначених першими.

Сіяними були "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі" (всі - Англія), "Баварія", "Боруссія" Д (обидві - Німеччина), "Реал" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), ПСЖ (Франція).

У число несіяних потрапили "Атлетіко", "Севілья", "Барселона" (всі - Іспанія), "Боруссія" М, "РБ Лейпциг" (обидві - Німеччина), "Аталанта", "Лаціо" (обидві - Італія), "Порту" (Португалія).

УНІАН провів онлайн-трансляцію жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар