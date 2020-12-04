Рома-Янг Бойз / фото REUTERS

3 грудня пройшли матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи 2020-2021.

На даний момент відомі вже 18 команд, які зіграють в плей-офф турніру. Це "Рома", "Арсенал", "Славія", "Байєр", "Рейнджерс", "Бенфіка", "Гранада", ПСВ, "Лестер", "Брага", "Лілль", "Мілан", "Вільярреал", "Антверпен", "Тоттенхем", "Динамо" Загреб, "Хоффенхайм" і "Црвена Звезда".

Результати всіх матчів

Група А

"ЧРФ Клуж" - ЦСКА Софія - 0:0

"Рома" - "Янг Бойз" - 3:1

Положення команд: "Рома" - 13 очок, "Янг Бойз" - 7, "ЧФР Клуж" - 5, ЦСКА Софія - 2

Група B

"Мольде" - "Дандолк" - 3:1

"Арсенал" - "Рапід" Відень - 4:1

Положення команд: "Арсенал" - 15 очок, "Мольде" - 9, "Рапід" - 6, "Дандолк" - 0

Арсенал - Рапід Відень / фото REUTERS

Група C

"Ніцца" - "Байєр" - 2:3

"Славія" - "Хапоель" Беер-Шева - 3:0

Положення команд: "Славія" - 12 очок, "Байєр" - 12, "Ніцца" - 3, "Хапоель" - 3

Група D

"Рейнджерс" - "Стандард" - 3:2

"Бенфіка" - "Лех" - 4:0

Положення команд: "Рейнджерс" - 11, "Бенфіка" - 11, "Лех" - 3, "Стандард" - 3

Бенфіка - Лех / фото REUTERS

Група E

"Гранада" - ПСВ - 0:1

"Омонія" - ПАОК - 2:1

Положення команд: "Гранада" - 10 очок, ПСВ - 9, ПАОК - 5, "Омонія" - 4

Група F

АЗ - "Наполі" - 1:1

"Реал Сосьєдад" - "Рієка" - 2:2

Положення команд: "Наполі" - 10 очок, "Реал Сосьєдад" - 8, АЗ - 8, "Рієка" - 1

Аз - Наполі / фото REUTERS

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Група G

АЕК - "Брага" - 2:4

"Зоря" - "Лестер" - 1:0

Положення команд: "Лестер" - 10 очок, "Брага" - 10, "Зоря" - 6, АЕК - 3

Група H

"Лілль" - "Спарта" Прага - 2:1

"Мілан" - "Селтік" - 4:2

Положення команд: "Лілль" - 11 очок, "Мілан" - 10, "Спарта" - 6, "Селтік" - 1

Мілан - Селтік / фото REUTERS

Група I

"Карабах" - "Маккабі" Тель Авів - 1:1

"Сівасспор" - "Вільярреал" - 0:1

Положення команд: "Вільярреал" - 13 очок, "Маккабі" - 8, "Сівасспор" - 6, "Карабах" - 1

Група J

ЛАСК - "Тоттенхем" - 3:3

"Антверпен" - "Лудогорец" - 3:1

Положення команд: "Антверпен" - 12 очок, "Тоттенхем" - 10, ЛАСК - 7, "Лудогорец" - 0

ЛАСК - Тоттенхем / фото REUTERS

Група K

ЦСКА - "Вольфсберг" - 0:1

"Фейєноорд" - "Динамо" Загреб - 0:2

Положення команд: "Динамо" Загреб - 11 очок, "Вольфсберг" - 7, "Фейєноорд" - 5, ЦСКА Москва - 3

Група L

"Гент" - "Слован" Ліберець - 1:2

"Црвена Звезда" - "Хоффенхайм" - 0:0

Положення команд: "Хоффенхайм" - 13 очок, "Црвена Звезда" - 10, "Слован" - 6, "Гент" - 0

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Автор: Антон Дудар