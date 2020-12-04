Ліга Європи: результати матчів 5-го туру групового етапу

"Мілан", "Тоттенхем", "Байєр" і ще ряд клубів оформили дострокові путівки в плей-офф.

3 грудня пройшли матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи 2020-2021. На даний момент відомі вже 18 команд, які зіграють в плей-офф турніру. Це "Рома", "Арсенал", "Славія", "Байєр", "Рейнджерс", "Бенфіка", "Гранада", ПСВ, "Лестер", "Брага", "Лілль", "Мілан", "Вільярреал", "Антверпен", "Тоттенхем", "Динамо" Загреб, "Хоффенхайм" і "Црвена Звезда". Результати всіх матчів Група А "ЧРФ Клуж" - ЦСКА Софія - 0:0 "Рома" - "Янг Бойз" - 3:1 Положення команд: "Рома" - 13 очок, "Янг Бойз" - 7, "ЧФР Клуж" - 5, ЦСКА Софія - 2 Група B "Мольде" - "Дандолк" - 3:1 "Арсенал" - "Рапід" Відень - 4:1 Положення команд: "Арсенал" - 15 очок, "Мольде" - 9, "Рапід" - 6, "Дандолк" - 0 Група C "Ніцца" - "Байєр" - 2:3 "Славія" - "Хапоель" Беер-Шева - 3:0 Положення команд: "Славія" - 12 очок, "Байєр" - 12, "Ніцца" - 3, "Хапоель" - 3 Група D "Рейнджерс" - "Стандард" - 3:2 "Бенфіка" - "Лех" - 4:0 Положення команд: "Рейнджерс" - 11, "Бенфіка" - 11, "Лех" - 3, "Стандард" - 3 Група E "Гранада" - ПСВ - 0:1 "Омонія" - ПАОК - 2:1 Положення команд: "Гранада" - 10 очок, ПСВ - 9, ПАОК - 5, "Омонія" - 4 Група F АЗ - "Наполі" - 1:1 "Реал Сосьєдад" - "Рієка" - 2:2 Положення команд: "Наполі" - 10 очок, "Реал Сосьєдад" - 8, АЗ - 8, "Рієка" - 1 Читайте такожЗоря обіграла Лестер, але втратила шанси на плей-офф Ліги Європи (відео) Група G АЕК - "Брага" - 2:4 "Зоря" - "Лестер" - 1:0 Положення команд: "Лестер" - 10 очок, "Брага" - 10, "Зоря" - 6, АЕК - 3 Група H "Лілль" - "Спарта" Прага - 2:1 "Мілан" - "Селтік" - 4:2 Положення команд: "Лілль" - 11 очок, "Мілан" - 10, "Спарта" - 6, "Селтік" - 1 Група I "Карабах" - "Маккабі" Тель Авів - 1:1 "Сівасспор" - "Вільярреал" - 0:1 Положення команд: "Вільярреал" - 13 очок, "Маккабі" - 8, "Сівасспор" - 6, "Карабах" - 1 Група J ЛАСК - "Тоттенхем" - 3:3 "Антверпен" - "Лудогорец" - 3:1 Положення команд: "Антверпен" - 12 очок, "Тоттенхем" - 10, ЛАСК - 7, "Лудогорец" - 0 Група K ЦСКА - "Вольфсберг" - 0:1 "Фейєноорд" - "Динамо" Загреб - 0:2 Положення команд: "Динамо" Загреб - 11 очок, "Вольфсберг" - 7, "Фейєноорд" - 5, ЦСКА Москва - 3 Група L "Гент" - "Слован" Ліберець - 1:2 "Црвена Звезда" - "Хоффенхайм" - 0:0 Положення команд: "Хоффенхайм" - 13 очок, "Црвена Звезда" - 10, "Слован" - 6, "Гент" - 0 Ліга Європи 2020-2021: що потрібно знати Груповий етап Ліги Європи триватиме до 10 грудня. У цей день будуть зіграні матчі 6-го туру.

Ліга Європи: результати матчів 1-го туру, результати матчів 2-го туру, результати матчів 3-го туру, результати матчів 4-го туру.

"Зоря" - єдиний представник України в турнірі. "Десна" і "Колос" не змогли подолати кваліфікацію.

Фінальний матч Ліги Європи у 2021 році 26 травня прийматиме арена "Енерга-Гданськ" у Польщі. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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