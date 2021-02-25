Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував відмінності в роботі "Шахтаря" та "Динамо", а також здивував, коли мова зайшла про його напружені стосунки з вболівальниками столичного гранда.
Про це стало відомо з його інтерв'ю для Anadolu Agency.
"Український футбол так само складний, як і турецький. Це нормально, що фани "Динамо" мене не любили. Я був в "Шахтарі" 12 років, виграв багато трофеїв за цей час. "Динамо" було нашим головним суперником. Така реакція на мене була не в усіх уболівальників, тільки у частини", - сказав Мірча.
"Уболівальники "Динамо" звикають до мене, у нас з ними хороші стосунки", - здивував румунський наставник.
"Мої дні в "Динамо" не схожі на дні в "Шахтарі". У донецькій команді у мене було 15 бразильських футболістів. У "Динамо" немає так багато великих зірок. Ми боремося, але навіть не змогли нормально провести трансфери", - скаржиться Луческу.
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