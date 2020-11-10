Максим Малишев майже не грав в останні роки.

Півзахисник "Шахтаря" Максим Малишев близький до того, щоб завершити кар'єру в 27 років через низку травм.

Про це повідомляє шоу "ТаТоТаке" на YouTube.

Як повідомив ведучий програми Андрій Сеньків, динаміка відновлення Малишева після чергової травми залишає бажати кращого.

"Швидше за все, він взагалі завершить кар'єру і більше ніколи не вийде на поле в професійному статусі", - підкреслив ведучий.

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"Його коліна не витримують навантажень професійного футболу. Останній рік він займається виключно за індивідуальною програмою, жодного разу за рік він не тренувався в загальній групі", - зазначив Сеньків.

За останні чотири сезони Малишев лише чотири рази виходив на поле в УПЛ, Востаннє - 3 квітня 2019 року. У червні 2019-го він знову отримав серйозну травму.

Малишев є вихованцем "Шахтаря". На його рахунку 77 матчів і 7 голів за "гірників". Також він виступав на правах оренди за "Зорю". У складі збірної України хавбек провів 3 матчі.

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Автор: Антон Дудар