Виявляється, що не один Руслан володіє потужною гарматою в складі бергамасків.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський розказав, хто володіє в "Аталанті" найсильнішим ударом.

Слова хавбека наводить Tuttoatalanta.

"Муріель і я б'ємо сильніше всіх в команді. Найшвидші - захисники Паломіно та Ромеро. Наймодніший - воротар Голліні. Але іноді він перегинає зі своїм одягом, я б не став таке носити", - заявив Руслан.

"Ми були дуже раді перемозі над "Ювентусом". Але вже з понеділка думаємо про "Рому" - сильна команда, особливо в атаці. Потрібно продовжувати грати в тому ж дусі. Хочемо потрапити в Лігу чемпіонів за будь-яку ціну", - додав 27-річний екс-гравець луганської "Зорі".

Зауважимо, що матч 32-го туру "Рома" - "Аталанта" відбудеться 22 квітня о 19:30 за київським часом.

Також нагадаємо, що в минулому турі шалений постріл Малиновського приніс бергамаскам важливу перемогу над "Ювентусом".

Читайте такожПлеймейкер з Житомира: Малиновський повторив досягнення володаря Золотого м'яча

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У поточному сезоні на рахунку українця 36 матчів, 5 голів і 8 асистів у складі клубу з Бергамо.

У квітні Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін