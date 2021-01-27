Мар'ян Швед приніс "Мехелену" перемогу в компенсований час і став найкращим гравцем матчу.

Український півзахисник Мар'ян Швед провів свій найкращий матч у складі бельгійського "Мехелена".

У матчі 22-го туру чемпіонату Бельгії проти "Васланд-Беверена" Швед взяв участь у всіх голах своєї команди - він зробив дубль і віддав одну результативну передачу.

Швед вийшов на поле з перших хвилин і вже на 9-й хвилині записав собі в актив асист, перед цим ефектно обігравши суперника. Після пасу українця Сенді Уолш відкрив рахунок.

Читайте такожПри команді перемогу: український футболіст забивши дебютний гол за бельгійський клуб (відео)

На 26-й хвилині Швед забив другий гол "Мехелена". Українець отримав пас у штрафну і елегантно перекинув голкіпера.

Потім "Мехелен" двічі пропустив, проте Швед став героєм поєдинку. Українець на другій доданій до матчу хвилині направив м'яч з меж штрафного майданчика.

У підсумку "Мехелен" виграв з рахунком 3:2.

Швед же був визнаний найкращим гравцем матчу. Портал WhoScored поставив йому оцінку 9.2.

Мар'ян Швед: кар'єра за кордоном

Швед, який є вихованцем "Карпат", у 2015 році 18-річному віці підписав п'ятирічний контракт з іспанською "Севільєю". Українець грав тільки за дублюючий склад "Севільї", у своєму другому сезоні пропустив вісім місяців через травму, а в 2017 році повернувся в "Карпати".

Провівши успішний сезон 2018-2019 (15 голів і 3 асисти в 26 матчах за "Карпати"), Швед перейшов в "Селтік". Однак за шотландський клуб він провів лише 3 матчі, забивши 1 гол. При цьому у Шведа виникли проблеми в клубі через незнання англійської мови.

У серпні Швед перейшов з "Селтіка" в річну оренду в "Мехелен" з правом викупу.

Спочатку справи у Шведа йшли не дуже добре. І в грудні тренер "Мехелена" публічно розкритикував Шведа, заявивши, що він "ставить себе вище команди". Після цього українець взявся за голову - він провів 7 матчів, в яких забив 3 голи і зробив 1 асист. При цьому в останніх іграх він закріпився в основному складі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар