Кіліан Мбаппе / фото REUTERS

Зіркові французькі футболісти, чемпіони світу Кіліан Мбаппе і Антуан Грізманн потішили фанатів своїми новими зачісками.

Так, Мбаппе пофарбував волосся в блакитний колір і з новим іміджем з'явився на полі в матчі "Парі Сен-Жермен".

Грізманн перед грою "Барселони" заплів коси, зробивши так звані "колоски".

Антуан Грізманн / Фото REUTERS

Вболівальники висміяли зачіски зіркових футболістів. У мережі відразу ж з'явилося безліч фотожаб.

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Автор: Антон Дудар