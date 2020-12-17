Кіліан Мбаппе / фото REUTERS
Зіркові французькі футболісти, чемпіони світу Кіліан Мбаппе і Антуан Грізманн потішили фанатів своїми новими зачісками.
Так, Мбаппе пофарбував волосся в блакитний колір і з новим іміджем з'явився на полі в матчі "Парі Сен-Жермен".
Грізманн перед грою "Барселони" заплів коси, зробивши так звані "колоски".
Антуан Грізманн / Фото REUTERS
Вболівальники висміяли зачіски зіркових футболістів. У мережі відразу ж з'явилося безліч фотожаб.
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