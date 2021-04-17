Завдяки перемозі над "Десною" "Минай" піднявся з останнього місця в таблиці.

У рамках 22-го туру Української Прем'єр-Ліги "Минай" в Ужгороді приймав "Десну".

На 23-й хвилині Анатолій Нурієв з пенальті вивів "Минай" вперед, а незабаром він же оформив дубль. Після перерви Василь Пиняшко красивим ударом довів рахунок до розгромного, але "Олександрія" відіграла один м'яч - після подачі кутового відзначився Максим Імереков.

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"Минай" набрав 18 очок і піднявся на 12-е місце в таблиці УПЛ. У "Десни" - 36 очок і четверта сходинка.

"Минай" - "Десна" - 3:1

Голи: Нурієв, 24, 39, Пиняшко, 50 - Імереков, 56

"Минай": Попович, Маємбе, Лопиренок, Матич, Саків, Кожанов (Пиняшко, 41), Ткачук (Мілевський, 79), Петрусенко, Бойко (Малепе, 79), Нурієв, Ахмедзаде (Снижко, 66)

"Десна": Литовка, Конопля (Полегенько, 74), Імереков, Тамм (Гітченко, 46), Сухоцький, Домбровський (Чепурненко, 54), Огіря, Картушов, Арвеладзе (Волков, 54), Гуцуляк, Дегтярьов (Безбородько, 46)

Попередження: Тамм, Огиря, Волков, Картушов

Українська Прем'єр-ліга: 22-й тур

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Автор: Антон Дудар