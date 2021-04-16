Анатолій Безсмертний здобув свою другу перемогу на чолі львівського колективу.

22-й тур української Прем'єр-Ліги відкривав матч "Олександрії" та "Львова". Поєдинок відбувся на "Арені Львів". Зустріч завершилася вольовою перемогою господарів.

"Львів" пропустив першим, проте вже через дев'ять хвилин відігрався, а до перерви встиг навіть вийти вперед. Невдовзі після початку другого тайму львів'яни забили ще раз і поставили крапку в зустрічі.

"Львів" набрав 18 очок і займає одинадцяте місце в таблиці УПЛ. У "Олександрії" - 26 очок і сьома позиція. Для Анатолія Безсмертного це вже друга перемога після того, як він прийняв команду. До цього він обігрував лише "Шахтар".

"Львів" - "Олександрія" - 3:1

Голи: Ернест, 39, Білик, 43 (авт.), Нич, 55 - Устименко, 30

"Львів": Ілющенков, Якимець, Романчук, Махмутович, Бусько, Довгий, Ернест, Альваро (Сабіно, 81), Брікнер (Ренан, 81), Грисьо (Семенів, 90+3), Нич (Ременяк, 90+3).

"Олександрія": Білик, Мірошніченко (Лучкевич, 46), Бондаренко, Дубра, Бабогло (Третьяков, 46), Пашаєв (Стецьков, 57), Вантух (Мишенко, 75), Дришлюк, Гречишкін, Шастал (Новіков, 57), Устименко.

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Українська Прем'єр-ліга: 22-й тур

22-й тур УПЛ проходить з 16 по 18 квітня: де і коли дивитися матчі.

Після 21 туру у турнірній таблиці лідирує "Динамо", яке на 7 очок випереджає "Шахтар", а замикає таблицю "Минай".

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Автор: Артем Будрін