Правий захисник "Динамо" Томаш Кендзьора прокоментував зміни у команді після призначення Мірчі Луческу.
Про це повідомляє офіційний сайт польського "Леху".
"Луческу створив з наявних гравців хорошу команду, яка показала себе в ЛЧ, продовжує виступи в ЛЄ, має можливість виграти чемпіонат і Кубок України. Зараз Луческу – наша найбільша сила", - високу оцінку поставив Томаш 75-річному наставнику.
"Я задоволений першою частиною сезону. Радий, що мені довіряли тренери в збірній і клубі. Я постарався відплатити їм хорошою грою на полі. Що стосується чемпіонату України, то я впевнений, що ми на правильному шляху. Сподіваюсь, у цьому сезоні все вийде", - з оптимізмом дивиться вперед Кендзьора.
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