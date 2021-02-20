Томаш Кендзьора зробив комплімент своєму тренеру.

Правий захисник "Динамо" Томаш Кендзьора прокоментував зміни у команді після призначення Мірчі Луческу.

Про це повідомляє офіційний сайт польського "Леху".

"Луческу створив з наявних гравців хорошу команду, яка показала себе в ЛЧ, продовжує виступи в ЛЄ, має можливість виграти чемпіонат і Кубок України. Зараз Луческу – наша найбільша сила", - високу оцінку поставив Томаш 75-річному наставнику.

"Я задоволений першою частиною сезону. Радий, що мені довіряли тренери в збірній і клубі. Я постарався відплатити їм хорошою грою на полі. Що стосується чемпіонату України, то я впевнений, що ми на правильному шляху. Сподіваюсь, у цьому сезоні все вийде", - з оптимізмом дивиться вперед Кендзьора.

Читайте також"Ми як одна сім'я": нападник Динамо розповів про головні зміни, які приніс Луческу

Читайте також:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем