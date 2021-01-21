Мануель Ноєр тримає свої ворота на замку.

Воротар мюнхенської "Баварії" Мануель Ноєр провів 196-й сухий матч у чемпіонаті Німеччини з футболу.

Про це повідомляє офіційний Twitter чемпіонів Німеччини.

У матчі 17-го туру Бундесліги "Баварія" перемогла "Аугсбург" з рахунком 1:0. Для голкіпера Мануеля Ноєра це став 196-й матч "на нуль" у кар'єрі в рамках чемпіонату Німеччини.

34-річний Ноєр повторив рекорд легендарного голкіпера "Баварії" Олівера Кана, який провів 196 сухих матчів за свою кар'єру в Бундеслізі.

Нагадаємо, що ФІФА визнала найкращим воротарем року саме Ноєра.

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Автор: Будрін Артем