Мануель Ноєр знову непробивна стіна / фото REUTERS
Воротар мюнхенської "Баварії" Мануель Ноєр провів 196-й сухий матч у чемпіонаті Німеччини з футболу.
Про це повідомляє офіційний Twitter чемпіонів Німеччини.
У матчі 17-го туру Бундесліги "Баварія" перемогла "Аугсбург" з рахунком 1:0. Для голкіпера Мануеля Ноєра це став 196-й матч "на нуль" у кар'єрі в рамках чемпіонату Німеччини.
34-річний Ноєр повторив рекорд легендарного голкіпера "Баварії" Олівера Кана, який провів 196 сухих матчів за свою кар'єру в Бундеслізі.
фото Twitter.FCBayernEN
Нагадаємо, що ФІФА визнала найкращим воротарем року саме Ноєра.
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