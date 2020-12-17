17 грудня проходить церемонія вручення нагород ФІФА the Best-2020, в ході якої були відзначені головні герої футбольного року.
У зв'язку з пандемією коронавірусу церемонія проходить в онлайн-форматі.
Нагорода найкращому футболісту року буде вручена останньою.
Найкращий тренер року
Тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп виграв нагороду вдруге поспіль. У минулому сезоні він привів "червоних" до першої за 30 років перемоги в АПЛ. Він випередив наставника "Баварії" Ханса-Дітера Фліка і тренера "Лідса" Марсело Б'єлсу.
Найкращий воротар року
Нагорода найкращому голкіперу року дісталася Мануелю Нойєру з "Баварії". Цього року він виграв з мюнхенцями Лігу чемпіонів, Бундеслігу, Суперкубок УЄФА, Кубок Німеччини та Суперкубок Німеччини.
Найкращий гол року
Автором найкращого голу року був визнаний нападник "Тоттенхема" Сон Хин Мін. Він отримав нагороду за гол у ворота "Бернлі" після проходу зі своєї половини поля.
Heung-min Son’s stunning goal against Burnley wins the Puskas Award! ☀️ (🎥 @FIFAcom) pic.twitter.com/ai8yFv0jsz— B/R Football (@brfootball) December 17, 2020
Збірна року
Аліссон ("Ліверпуль"), Трент Александер-Арнолд ("Ліверпуль"), Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Серхіо Рамос ("Реал"), Альфонсо Девіс ("Баварія"), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Тьяго Алькантара ("Баварія"/"Ліверпуль"), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Роберт Левандовскі ("Баварія")
Найкраща футболістка року
Гравцем року у жіночому футболі визнано англійку Люсі Бронз, яка виступає за "Манчестер Сіті", а у минулому сезоні виграла Лігу чемпіонів з "Ліоном".
Найкращий тренер в жіночому футболі
Найкращим тренером жіночої команди визнана Сарина Вігман, яка очолює збірну Нідерландів.
Найкращий воротар в жіночому футболі
Перемогу в номінації здобула Сара Буадді з "Ліона".
Нагорода за фейр-плей
Володарем нагороди став юний футболіст команди "Оспідалетті" Маттіа Агнезе. Під час матчу він врятував життя супернику, який втратив свідомість після зіткнення головами.
ФІФА the Best
- Премія ФІФА the Best вручалася вп'яте в історії - вона була заснована в 2016 році.
- Нагорода вручається за підсумками минулого сезону - в даному випадку враховувалися заслуги в сезоні 2019-2020.
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