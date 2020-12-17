Юрген Клопп / фото REUTERS

17 грудня проходить церемонія вручення нагород ФІФА the Best-2020, в ході якої були відзначені головні герої футбольного року.

У зв'язку з пандемією коронавірусу церемонія проходить в онлайн-форматі.

Нагорода найкращому футболісту року буде вручена останньою.

Найкращий тренер року

Тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп виграв нагороду вдруге поспіль. У минулому сезоні він привів "червоних" до першої за 30 років перемоги в АПЛ. Він випередив наставника "Баварії" Ханса-Дітера Фліка і тренера "Лідса" Марсело Б'єлсу.

Найкращий воротар року

Нагорода найкращому голкіперу року дісталася Мануелю Нойєру з "Баварії". Цього року він виграв з мюнхенцями Лігу чемпіонів, Бундеслігу, Суперкубок УЄФА, Кубок Німеччини та Суперкубок Німеччини.

Мануель Нойер / Фото REUTERS

Найкращий гол року

Автором найкращого голу року був визнаний нападник "Тоттенхема" Сон Хин Мін. Він отримав нагороду за гол у ворота "Бернлі" після проходу зі своєї половини поля.

Збірна року

Аліссон ("Ліверпуль"), Трент Александер-Арнолд ("Ліверпуль"), Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Серхіо Рамос ("Реал"), Альфонсо Девіс ("Баварія"), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Тьяго Алькантара ("Баварія"/"Ліверпуль"), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Роберт Левандовскі ("Баварія")

twitter.com/fifacom

Найкраща футболістка року

Гравцем року у жіночому футболі визнано англійку Люсі Бронз, яка виступає за "Манчестер Сіті", а у минулому сезоні виграла Лігу чемпіонів з "Ліоном".

Люсі Бронз / фото REUTERS

Найкращий тренер в жіночому футболі

Найкращим тренером жіночої команди визнана Сарина Вігман, яка очолює збірну Нідерландів. 

Найкращий воротар в жіночому футболі

Перемогу в номінації здобула Сара Буадді з "Ліона".

Нагорода за фейр-плей

Володарем нагороди став юний футболіст команди "Оспідалетті" Маттіа Агнезе. Під час матчу він врятував життя супернику, який втратив свідомість після зіткнення головами.

ФІФА the Best

  • Премія ФІФА the Best вручалася вп'яте в історії - вона була заснована в 2016 році.
  • Нагорода вручається за підсумками минулого сезону - в даному випадку враховувалися заслуги в сезоні 2019-2020.

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Автор: Антон Дудар