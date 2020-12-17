Юрген Клопп, Мануель Нойер і Сон Хин Мін виграли нагороди від ФІФА.

17 грудня проходить церемонія вручення нагород ФІФА the Best-2020, в ході якої були відзначені головні герої футбольного року.

У зв'язку з пандемією коронавірусу церемонія проходить в онлайн-форматі.

Нагорода найкращому футболісту року буде вручена останньою.

Найкращий тренер року

Тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп виграв нагороду вдруге поспіль. У минулому сезоні він привів "червоних" до першої за 30 років перемоги в АПЛ. Він випередив наставника "Баварії" Ханса-Дітера Фліка і тренера "Лідса" Марсело Б'єлсу.

Найкращий воротар року

Нагорода найкращому голкіперу року дісталася Мануелю Нойєру з "Баварії". Цього року він виграв з мюнхенцями Лігу чемпіонів, Бундеслігу, Суперкубок УЄФА, Кубок Німеччини та Суперкубок Німеччини.

Найкращий гол року

Автором найкращого голу року був визнаний нападник "Тоттенхема" Сон Хин Мін. Він отримав нагороду за гол у ворота "Бернлі" після проходу зі своєї половини поля.

Heung-min Son’s stunning goal against Burnley wins the Puskas Award! ☀️ (🎥 @FIFAcom) pic.twitter.com/ai8yFv0jsz — B/R Football (@brfootball) December 17, 2020

Збірна року

Аліссон ("Ліверпуль"), Трент Александер-Арнолд ("Ліверпуль"), Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Серхіо Рамос ("Реал"), Альфонсо Девіс ("Баварія"), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Тьяго Алькантара ("Баварія"/"Ліверпуль"), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Роберт Левандовскі ("Баварія")

Найкраща футболістка року

Гравцем року у жіночому футболі визнано англійку Люсі Бронз, яка виступає за "Манчестер Сіті", а у минулому сезоні виграла Лігу чемпіонів з "Ліоном".

Найкращий тренер в жіночому футболі

Найкращим тренером жіночої команди визнана Сарина Вігман, яка очолює збірну Нідерландів.

Найкращий воротар в жіночому футболі

Перемогу в номінації здобула Сара Буадді з "Ліона".

Нагорода за фейр-плей

Володарем нагороди став юний футболіст команди "Оспідалетті" Маттіа Агнезе. Під час матчу він врятував життя супернику, який втратив свідомість після зіткнення головами.

ФІФА the Best

Премія ФІФА the Best вручалася вп'яте в історії - вона була заснована в 2016 році.

Нагорода вручається за підсумками минулого сезону - в даному випадку враховувалися заслуги в сезоні 2019-2020.

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Автор: Антон Дудар